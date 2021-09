5x groenten die je vanaf nu nooit meer hoeft te schillen

Vaak schillen we groenten uit gewoonte: zo is het ons nu eenmaal geleerd. Tijd om de traditie te doorbreken! Disclaimer: wanneer je besluit niet te schillen, was het in elk geval dan wel even grondig.

1) Aardappel

Oké oké, nooit is een groot woord. Maar hoewel aardappelen schillen voor aardappelpuree nog wel nuttig is, is het dat voor de meeste andere gerechten niet. Doe je ze in de oven, in een stoofpotje, aardappelsalade of maak je er friet van, laat de schil er dan vooral aan zitten. Dat voegt niet alleen een beetje bite toe, in de schil zitten ook nog eens veel vitaminen, mineralen, ijzer, calcium en vezels. Win-win!

2) Aubergine

Hoewel veel mensen aubergine sowieso al niet schillen, zetten we ‘m er toch maar even bij. In de prachtige paarse schil zit namelijk het krachtige antioxidant nasonine, dat een ontstekingsremmend effect heeft.

3) Zoete aardappel

Zoals ook bij gewone aardappel zitten de goede vitaminen ook in de schil van zoete aardappel. Die schil wordt bovendien zachter dan die van gewone aardappel, waardoor je ‘m bijna niet meer opmerkt. De textuur, dan, want aan de smaak van je gerecht voegt het wel degelijk iets toe.

4) Komkommer

Laten we eerlijk zijn: als je de schil en de zaadlijsten van een komkommer verdwijnt, blijft er nu eenmaal heel weinig over. Niet alleen wat massa betreft, maar ook qua voedingsstoffen.

Plus: waarom zou je de bite van de schil vrijwillig de vuilnisbak in gooien? Die is júist onmisbaar in salades. Ons advies: bespaar jezelf de schil-moeite en eet je komkommer gewoon lekker zo. Na het wassen, dus. Dit geldt overigens ook voor de courgette. Net als komkommer en aubergine bestaat de binnenkant van de courgette voor een heel groot deel uit water, terwijl in de schil juist wel voedingsstoffen zitten.

5) Tomaten

Hoewel veel recepten voor bijvoorbeeld tomatensoep instrueren dat je de schil er eerst af moet pellen, is dat helemaal niet noodzakelijk. Scheelt je een enorm gepriegel en is minstens net zo lekker.

Bekijk ook: 3 x recepten met tomaat

Vind je al die schillen toch niet fijn? Rasp dan een heel klein laagje van de zijkant met een aardappelschilmesje, maar laat de echte dunschiller achterwege. Zo blijven de bite én gezonde stoffen aanwezig.