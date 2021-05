Zo vaak kun je een handdoek gebruiken voordat je 'm weer moet wassen

Natte handdoeken: een bron van bacteriën

Bacteriën zijn gek op warmte en vocht. Niet zo gek dus dat je natte handdoek de ideale broedplaats is voor bacteriën. Het is dan ook verstandig om je ’m goed te laten drogen na gebruik.

Hang je handdoek netjes op en het liefst niet in de badkamer, want daar is het warm en vochtig. De slaapkamer is een betere plek.

Afdrogen

Hoewel je huid na het douchen (waarschijnlijk) lekker schoon en fris is, blijven er na een douchebeurt altijd wat celresten van je huid op je lichaam liggen. Wanneer jij je afdroogt, gaan die in je handdoek zitten. En ook dáár zijn bacteriën dol op.

Zo vaak kun je je handdoek gebruiken

Vanwege al die bacteriën is het verstandig je handdoek niet meer dan drie keer te gebruiken. Laat je handdoek tussendoor dan wel goed drogen.

Mocht je handdoek stinken, dan is het uiteraard beter om de wasmachine eerder aan te zetten.

Het is trouwens niet verstandig om je handdoek met je huisgenoten te delen. Zo kunnen namelijk bepaalde virussen, infecties, maar ook puistjes worden overgedragen.