Dagrecept: Bonensalade met ui, avocado en tomaat

Je kunt eventueel wat groenten onder de grill leggen met wat olijfolie, of zoals in dit recept gewoon bonen gebruiken.

Over bonen gesproken: de ongewenste winderigheid na het eten van bonen zou eigenlijk een gevolg zijn van het eten van te weinig bonen! Ons lichaam zou er gewoon aan moeten wennen, die vervelende bijkomstigheid zou na het vaker eten van bonen verdwijnen. Dit is een van de vele tips & thema’s uit het kookboek Optimale Immuniteit, geschreven door Dr. Rudy Proesmans en Siham Lasayanne (Lannoo).

Dit recept is werkelijk een makkie, maar ook erg lekker.

Doe de bonen, groenten, kruiden en feta in een kom en meng. Mix de ingrediënten voor de dressing in een potje en giet dit over de kom met bonen en groenten. Werk af met olijfolie en grof zeezout.

Nodig voor 1 persoon:

- 240 g witte bonen (uitgelekt)

- 1 kleine rode ui (in ringen)

- ½ komkommer (blokjes)

- 1 avocado (blokjes)

- 5 kerstomaatjes (in vieren)

- 15 g peterselie

- 50 g feta

- olijfolie en grof zeezout naar smaak

Dressing:

- 1 el olijfolie

- sap van ½ limoen

- zout, peper naar smaak