Lekker recept voor bij de borrel: Muhammara-dip van Sabrina Ghayour

Nodig: ca. 500 g geroosterde rode paprika’s uit pot, 100 g gehakte, geroosterde hazelnoten, 2 tenen knoflook (fijngehakt), ½ sneetje witbrood (in kleine stukjes) 3 el olijfolie (plus extra om te besprenkelen), 1 tl chilivlokken, sap van ½ citroen, 30 g bladpeterselie (fijngehakt), zeezoutvlokken, versgemalen zwarte peper, geroosterde kleine pitabroodjes of reepjes geroosterd brood (voor erbij).

Als je geen gehakte geroosterde hazelnoten kunt vinden, rooster dan hele blanke hazelnoten 8 minuten in een voorverwarmde oven op 220 graden en laat afkoelen.

Bereiding: Laat de geroosterde paprika’s goed uitlekken en dep ze goed droog met keukenpapier. Maal de hazelnoten met de knoflook en de paprika’s fijn in een kleine foodprocessor. Voeg het witbrood, de olijfolie, de chilivlokken en flink wat zout en peper toe en pureer glad. Schep in een kom, voeg het citroensap en de peterselie toe en roer goed. Breng indien nodig verder op smaak. Besprenkel met olijfolie en serveer met geroosterde kleine pitabroodjes of reepjes geroosterd brood.