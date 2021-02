Ellende baarmoederhalskanker te voorkomen door tijdige ingreep

Binnenland

Woonzorgcentrum Delfzijl moet coronavaccins weggooien door kapotte koelkast

Een kapotte koelkast heeft in een woonzorgcentrum in Delfzijl gezorgd voor enige vertraging in de vaccinatie tegen corona. Bij de zorg- en verpleeglocatie Van Julsingha in de Groningse havenplaats gaf een melder op een koelkast donderdag onverhoeds aan dat er iets niet goed was met de temperatuur.