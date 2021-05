Hoe groter je brein, hoe langer je gaap(t)

Gedragsbioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht en zijn collega Andrew Gallup (State University of New York Polytechnic Institute) hebben met hun team meer dan honderd soorten zoogdieren en vogels bestudeerd. Hun conclusie: er is een sterke aanwijzing dat de duur van gapen is gekoppeld aan de hersenomvang en het aantal neuronen in het brein.

Massen en Gallup wilden met hun studie te weten komen waarom we eigenlijk gapen. Vaak wordt gedacht dat we gapen om onze hersenen van extra zuurstof te voorzien, maar volgens de biologen klopt dat niet helemaal. Het doel van gapen is namelijk het afkoelen van de hersenen. Hoe groter of actiever de hersenen, hoe meer koeling ze nodig hebben, zo stellen Massen en Gallup.

Het onderzoek liet namelijk zien dat de duur van gapen over de verschillende diersoorten toeneemt naarmate het brein van een bepaalde soort groter is en meer neuronen bevat. Verder blijken zoogdieren gemiddeld langer te gapen dan vogels.

Alert

Ons brein functioneert het beste bij een goede temperatuur. Zodra die temperatuur oploopt, worden we minder alert. Door te gapen zorgen we er dus onbewust voor dat we bij de les blijven. We hoeven gapen daarom niet te beschouwen als iets onbeleefds, zegt Massen. „In plaats daarvan zouden we gapen op prijs moeten stellen als een signaal dat iemand alert probeert te blijven.”