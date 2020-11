Verzet tegen ’pokkenbriefje’

Dr Edward Jenner (1749-1823) geeft op 4 mei 1796 zijn eerste vaccinatie tegen pokken aan de 8-jarige James Phipps. Ⓒ Getty Images

Net als nu tegen Covid-vaccins was er in de 19e en 20e eeuw ook verzet tegen vaccinatie. Uit religieuze overtuiging of onwetendheid weigerden Nederlanders zich te laten inenten tegen besmettelijke ziekten.