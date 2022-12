Zo maak je een voordelig kerstmaal!

De drie topchefs zijn al vroeg aanwezig in restaurant Pasta e Basta in Amsterdam, waar ze bij elkaar zijn gekomen voor een fotoshoot en om hun drie gerechten te bereiden waaruit het kerstmaal zal bestaan. Het gaat om Niven Kunz van Triptyque in Wateringen (ZH), Luc Kusters van Bolenius in Amsterdam (1 Michelin-ster) en Edwin Soumang van restaurant One (1 Michelinster) in Roermond in Limburg. De drie heren bezitten bovendien alle een groene Michelinster.

Groene Michelinster

Misschien heeft u daar nog niet van gehoord, maar deze worden door Michelin uitgereikt aan restaurants die zich inzetten voor duurzaamheid, ethiek en milieu. Ze werken met speciaal uitgekozen leveranciers en producenten om afval te vermijden, en doen er alles aan om plastic en andere niet-recycleerbare materialen te vermijden. Dat betekent een samenwerking met telers, boeren en vissers, wild plukken in de directe omgeving, eigen dieren en het kweken van eigen groenten en fruit. Er zijn in Nederland maar elf restaurants die zo’n groene ster hebben.

Niven Kunz vertelt hoe hij tot zijn voorgerecht met Opperdoezer is gekomen. „We wilden iets met de Opperdoezer omdat dit dé aardappel van Nederland is. Het is een beschermde soort en verschrikkelijk lekker. We maken er een lauwwarme aardappelsalade van. Samen met krootjes, mijn favoriete groente! De bietjes zijn vacuüm gegaard; in het recept doen we dat anders omdat de mensen thuis geen apparaat daarvoor hebben. We schillen ze, doen er steranijs bij en rode wijnazijn. Daarna snijden we ze in dunne plakjes. We maken bietensap, die reduceren we – van 2 liter naar 2 dl – en daar doen we allerlei kruiden en groenten bij. We brengen dat sap op smaak met vermout, het lievelingsdrankje van mijn schoonmoeder. De vermout, een rosé-variant die uit Amsterdam komt, schenken we er ook bij. Deze vermout heeft tonen van rabarber, chai en frambozen, en past goed bij de biet. Alles wordt lauwwarm geserveerd.”

Kunz gebruikt zoveel mogelijk lokale producten. „We hebben in Wateringen natuurlijk heel veel kassen zitten en toegang tot plaatselijk geproduceerde producten. In de winter wordt dat wat minder en nemen we meer groenten van de koude grond. Het is ongelooflijk tragisch dat veel producenten het gewoon niet gaan redden met hun kassen door de oplopende energieprijzen.”

Kunz maakt vliegensvlug het bordje op: een plaatje. Je kunt dit vega-gerecht overigens makkelijk verrijken met een vleeselement. „Ik zou zeggen, voeg een tartaar van langoustines toe. Die passen er heel erg goed bij”, aldus Kunz.

Ⓒ Paul Tolenaar

Kunz zou het liefst zien dat we met zijn allen iets minder vlees eten, maar wel vlees van hoge kwaliteit, en niet de zogenoemde kiloknallers. „We hebben op dit moment een 10-gangenmenu met slechts een gang vlees of vis. We laten groenten de hoofdrol spelen. Ik maak er een grapje van: hier heb je eindelijk een stukje vlees of vis. Maar onze gasten missen het niet. Dit serveren we ook in het restaurant. Dat gaat eigenlijk heel erg goed!”

Ingewikkeld

„Het is een heel ingewikkelde situatie wat betreft vlees. Je moet vooral niet met het vingertje gaan wijzen, maar vooral vertellen hoe lekker gerechten met groenten in de hoofdrol kunnen zijn. De boeren hebben het ook niet makkelijk, ze hebben jarenlang subsidies gekregen, moeten zich aan allerlei regels houden en werden gestimuleerd om efficiënter en meer te produceren. Nu krijgen ze te horen dat het allemaal ineens anders moet. Dat gaat gewoon niet. Onze overheid heeft deze onmogelijke situatie gecreëerd.”

Ook Luc Kusters van Bolenius heeft in Amsterdam aan de Zuidas zijn eigen moestuin op het dak van een toren. Kusters heeft gekozen voor een heerlijk hoofdgerecht van knolselderij die al verrukkelijk ruikt als hij uit de oven komt. „Dit is een variant op een gerecht dat we ook op de kaart hebben. Het is belangrijk dat je een kleinere knolselderij van de groenteboer neemt; die heeft veel meer smaak. Je moet wel even aan de slag, maar het eindresultaat is het waard.”

Kusters is vijftien jaar geleden begonnen met groenten. „Alles vanuit de gedachte dat we omgaan met groente zoals we dat voorheen deden met vis en vlees. Dat betekent niet dat we geen vis of vlees op de kaart hebben. We brengen het alleen in een andere verhouding. We krijgen nauwelijks nog kritiek op de kleinere rol van vlees en vis. Ik heb ook een heerlijke jus van groenten, mensen proeven het verschil niet. Wat je ook ziet is dat als men hartigheid mist in een gerecht, men ineens meer suiker gaat eten omdat dit ook verzadigend werkt. Het geheim is dat je een gerecht maakt dat hartig en verzadigend is. Je moet alleen wel een dag eerder een knolselderij poffen, en niet vijf minuten van tevoren in wat water gooien, en dan verwachten dat het lekker is. Ook de saus moet je een dag van tevoren maken. Zo wordt hij lekkerder.”

Wie toch vlees wil toevoegen aan Lucs gerecht van knolselderij, kan een klein biefstukje van goede kwaliteit erbij nemen. „Ik zou dan maximaal 100 gram biefstuk per persoon serveren. Dat is genoeg omdat het gerecht zelf al heel hartig en krachtig is. Je lichaam neemt ook maar maximaal 80 gram eiwit per keer op, dat hebben ze ontdekt in het sportcentrum in Papendal. Meer heb je per maaltijd niet nodig.”

Edwin Soumang prijst zichzelf gelukkig dat hij vlak bij zijn restaurant in Roermond een moestuin heeft van duizend vierkante meter. „Onze koks gaan ’s ochtends halen wat we ’s avonds nodig hebben. Nu koken we met aardperen, palmkool, boerenkool en pastinaak uit onze tuin. De basis van onze nieuwe gerechten komt uit wat we in de tuin hebben staan. En daar gaan we mee aan de slag. Mensen met een moestuintje kunnen ook op die manier koken als ze dat zouden willen.”

Peer

„ Voor mijn nagerecht van Conference peer hebben we gedroogde bloemen gebruikt die we in de zomer hebben geplukt. De honing komt ook uit onze tuin, een imker heeft er zijn kasten staan. Het zijn allemaal oer-Hollandse producten.”

Het gebruik van seizoensgebonden producten en groente uit de eigen moestuin kan ervoor zorgen dat de maandelijkse boodschappen goedkoper worden. „Terug naar een paar keer per week vis of vlees kan ook zorgen voor een besparing op de boodschappen,” aldus Kusters. „En probeer een keer in de paar weken boodschappen in te slaan die je nodig hebt door middel van een lijstje. Als je dagelijks naar de supermarkt gaat, geef je ongetwijfeld meer uit omdat je ter plekke wordt verleid. Koken is uiteindelijk vooral een kwestie van plannen. Als je dat goed doet, ben je goedkoper uit.”