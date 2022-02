Veel singles doen aan ’groundhogging’: wat is het en hoe is het te voorkomen?

Volgens datingexperts achter de datingapp Inner Circle maken veel vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde zich schuldig aan ’groundhogging’: een term die is afgeleid van Groundhog Day, de filmklassieker waarin hoofdrolspeler Phil (gespeeld door Bill Murray) dezelfde dag steeds maar opnieuw beleeft.

Op het gebied van daten houdt groundhogging in dat singles alsmaar dezelfde fout maken door steeds maar te gaan voor een bepaald type persoon waarvan ze eigenlijk wel weten dat hij of zij geen match is.

Volgens de relatie-experts van Inner Circle heeft drie op de vijf vrijgezellen één type waar ze steeds voor vallen. Vier op de vijf van hen heeft geeft bovendien aan dat daten met ’hun type’ helemaal niet leidt tot een relatie. Bij slechts een op de vijf mensen pakt het wel goed uit.

Groundhogging betekent dus dat mensen steeds weer zonder succes voor hetzelfde type persoon. „Ze kiezen iemand uit die bij hun ideaalplaatje past, maar worden uiteindelijk toch teleurgesteld. Eigenlijk zouden ze uit de groundhog-cirkel moeten stappen, maar zodra ze weer gaan daten gaan ze toch weer voor hetzelfde type.”

Voorkomen

59% van de vrijgezellen die door de datingapp zijn ondervraagd, geeft toe dat zij (te) hoge eisen stellen aan de ander. 18% kiest voor hun vaste type omdat ze dat zien als de meest logische en veilige optie en voor 14% is het simpelweg een gewoonte geworden.

De zogenaamde groundhog-cirkel is te gelukkig redelijk simpel te doorbreken. Een aantal tips:

- Sta open voor mensen die normaal gesproken niet je type zijn.

- Ga na of de eisen die je stelt aan iemand wel haalbaar en en belangrijk zijn.

- Neem je eigen gedrag onder de loep. Groundhogging gaat er niet om met wíe je datet, maar hóe je datet. Het is heel verleidelijk (en makkelijk) om voor een eerste afspraakje of contact dezelfde openingszin te gebruiken of om altijd maar af te spreken in hetzelfde café. Probeer ook eens wat anders.

- Sta open voor mensen die niet (helemaal) in je ideaalplaatje passen.