Dagrecept: Gebakken schelvis met salade van haricots verts

Er zal vast logica in zitten, al ontgaat die mij vooralsnog. Maar daarom dus schelvis vandaag, die vis heeft het iets minder zwaar. Een recept van visrecepten.nl. Ik weet dat de haricots verts helemaal uit Kenia komen, maar laten we het bij een ’duurzame daad’ houden. Rome is ook niet op dag een gebouwd! Snijd de steelaanzet van de haricots verts.

Kook de boontjes in vier minuten beetgaar, spoel ze onder de koude kraan en laat goed uitlekken. Bestrooi de vis met zout en peper, verhit de olie in een koekenpan. Bak de vis op de huidkant op matig vuur in 4-5 minuten krokant. Draai de vis en bak nog 2 minuten op wat lager vuur. Meng ondertussen de gemengde sla met de haricots verts, olijven en sjalot.

Maak de vinaigrette door 2 el citroensap, 2 tl gladde mosterd en 6 el extra vierge olijfolie flink te schudden in een schone, afgesloten jampot of shaker. Breng op smaak met zout en peper en gebruik 4 el vinaigrette. Verdeel de salade over vier borden en leg er de gebakken vis bij. Serveer met het stokbrood.

Nodig voor vier personen:

- 400 g schelvisfilet met huid (vier stukken)

- 200 g haricot verts

- 3 el olijfolie, 1 stokbrood

- 75 g jonge bladsla/veldsla

- 50 g zwarte olijven (in ringen)

- 1 sjalot (gesnipperd)

- 2 el citroensap

- 2 tl gladde mosterd

- 6 el extra vierge olijfolie