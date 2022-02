Waarom ons ontbijt (bijna) elke dag hetzelfde is

Onze ontbijtkeuzes zijn volgens onderzoekers eenvoudig, snel en gemakkelijk te bereiden en te eten. En als we iets hebben gevonden wat we graag in de ochtend eten, dan houden we daar lange tijd aan vast.

Dat zeggen onderzoekers die de dagelijkse eetgewoonten van duizenden menen hebben onderzocht. Hun conclusie: we eten vaak elke dag hetzelfde en dat doen we graag. Bij de lunch en het diner is dat anders: dan willen veel mensen meer variatie en meer beleving.

Maar waarom is dat voor het ontbijt dan anders? Volgens de onderzoekers spelen psychologische, biologische en culturele gewoontes een rol.

Alert

Romain Cadario, een assistent-professor aan de Rotterdam School of Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en Carey Morewedge, een professor aan de Questrom School of Business aan de Universiteit van Boston, analyseerden de gegevens van 1275 Amerikaanse en 2664 Franse vrijwilligers die nauwkeurig bijhielden hoe hun dagelijkse maaltijden eruit zagen.

Cadario en Morewedge ontdekten dat in beide groepen 68% van de deelnemers minstens twee keer in één week hetzelfde ontbijt at. Fransen deden dat zelfs iets vaker dan Amerikanen (respectievelijk 73% en 52%). Ter vergelijking: slechts 9% van de mensen herhaalde een diner dat ze al hadden gegeten. Dit was onder de Amerikanen overigens iets hoger (16%) dan onder de Fransen (6%).

Culturele factoren kunnen verklaren waarom mensen minder variatie in hun ontbijt zouden zoeken, zo schrijft Time Magazine, die aandacht schenkt aan het onderzoek.

Biologische ritmes spelen waarschijnlijk ook een rol; mensen zijn aan het begin van de dag over het algemeen het meest alert en daardoor sneller tevreden zijn met een maaltijdkeuze waar ze niet al te veel over hoeven na te denken. Maar later op de dag, wanneer hun energie afneemt, kunnen ze hunkeren naar een meer stimulerende maaltijd voor lunch of diner, zo suggereren de wetenschappers.

Vroeg op de dag, wanneer het energieniveau hoger is, zijn mensen bovendien meer geneigd om praktische keuzes te maken. Dit maakt het waarschijnlijker dat ze zich bij het ontbijt meer laten leiden door praktische zaken dan door plezier en meer geneigd zijn om een ontbijt te vinden dat ze lekker vinden en dus steeds weer hetzelfde te eten, aldus het onderzoek.

Maar naarmate de dag vordert en de energie van een persoon toeneemt en afneemt, wordt het plezier in eten belangrijker. Mensen zijn dan geneigd om iets te eten dat gevarieerder is in smaken en texturen.

Weekend

Tegelijkertijd is het ook zo dat we ook heel bewust aandacht kunnen schenken aan het nastreven van plezier. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen in het weekend uitgebreider en gevarieerder ontbijten dan op doordeweekse dagen. Dat het maken van het ontbijt extra werk kost, nemen we voor lief. Genieten is dan immers belangrijker dan gemak. En dat is alleen maar goed, stelt Cadario. „Genieten van een ontbijt in de ochtend helpt je om de dag goed te beginnen.”