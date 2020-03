Zo geef je, juist nu, de beste steun aan hen die het zo nodig hebben

Allereerst is het belangrijk onderscheid te maken tussen hulp en steun. „Helpen heeft een einddoel. De meeste mensen hebben bewust of onbewust een resultaat voor ogen als ze iemand helpen. Hiermee komt druk te liggen bij zowel de helper als de geholpene. Steun is iets dat je een ander geeft met als doel de ander te laten weten dat hij of zij gezien wordt en ertoe doet. Je erkent iemands gevoelens, problemen of behoefte.”

Dat verschil duidelijk hebbend, zijn er ook nog twee soorten steun: praktische en emotionele. Het eerste ligt voor de hand: met praktische steun doe je in deze corona-tijden boodschappen voor de buurvrouw, bel je extra naar je moeder of stuur je een kaartje naar oma. Honneff: „Dit is een prima vorm van steun en wordt ook vaak als zodoende ervaren. Dit is vaak alleen van korte duur en er is een duidelijk doel.”

De onzekerheid over hoe lang deze crisis gaat duren, wat ons nog te wachten staat, welke maatregelen er nog komen gaan en of het virus ook in de directe omgeving toeslaat, maakt dat veel mensen steun kunnen gebruiken. Wat voor steun dat is, hangt van de persoon af, niet van de aanleiding, aldus de psycholoog: „Er is niet zoiets als een collectieve behoefte aan steun, want deze behoefte is persoonsgebonden. Maar er bestaat wel zoiets als het geven van collectieve erkenning van het feit dat de huidige situatie voor iedereen lastig is en emoties en zorgen met zich meebrengt.”

Hoe je steun geeft, hangt dus helemaal af van diegene die hem nodig heeft. En precies daar gaat het vaak mis, waarschuwt ze. Want wat voor jou helpt, hoeft voor een ander niet te helpen. Integendeel, zelfs. En waar jij behoefte aan hebt, daar kan een ander juist helemaal geen behoefte aan hebben. „Als je iemand tot steun wilt zijn, vraag jezelf dan af wat de ander nodig heeft. Dat is niet altijd dat wat jij denkt dat de ander nodig heeft. Projecteer niet jouw manier van steun op de ander. Ieder mens is weer anders.”

NIVEA

Hoe je erachter komt wat de ander nodig heeft, is door simpelweg uit te proberen. Daarbij geldt als gouden regel: luister goed. „Vaak vraagt iemand aan de ander hoe het met hem of haar gaat, maar luistert hij of zij nauwelijks naar het antwoord. Dat geeft al een oncomfortabel gevoel, want waarom zou je dan je ziel en zaligheid blootleggen, als het voelt dat er niet wordt geluisterd?”

Nog vervelender is wanneer het antwoord wordt gerelativeerd: ’Ach joh, dat komt wel weer goed’. „Dat kan natuurlijk zo zijn, en misschien is het in sommige gevallen ook vrij zeker dat het goedkomt. Vaak wordt het ook vanuit een goed hart gezegd. Maar eigenlijk poets je weg wat de ander op dat moment beleeft en dat is het meest kwalijke dat je kunt doen. Je zegt indirect dat dat wat hij of zij voelt, niet gevoeld mag worden. Je zwakt het af. Vaak onbedoeld, maar zo komt het wel over op degene die ergens mee zit, die daardoor dicht kan klappen.”

Dat wegpoetsen is wel iets dat bij de Hollandse nuchterheid hoort, vreest Honneff. „Die doe maar normaal-mentaliteit heeft ook effect op hoe we met onszelf, onze emoties en met elkaar en elkaars emoties omgaan. Dat kan in deze tijden in de weg staan. Kijk naar de Amerikanen: of het nu oprecht is of niet, ze uiten wel veel meer, zo lijkt het. Daardoor is er ook meer erkenning. Successen worden daar geprezen, terwijl er bij ons al snel argwanend naar wordt gekeken. Amerikanen zijn meer van de positieve psychologie.”

Niet wegpoetsen dus. Wat dan wel? Wees alert, adviseert de psycholoog. „Veel mensen durven niet om steun te vragen. Als steuner moet je dus goed opletten op wat de ander zegt, maar ook op wat de ander niet zegt.” Weet je het niet zeker, vraag het dan. „Eigenlijk bied je daarmee jezelf aan: ’Ik ben er voor je, vertel het maar’.”

Anderzijds is het zeker geen teken van zwakte om steun te vragen, dus doe dat vooral in deze onzekere tijden, is een volgende raad. Als er dan wordt gepraat, luíster dan vervolgens ook. Honneff haalt hierbij de term NIVEA aan: Niet Invullen Voor Een Ander. „Je moet zelf even geen gedachten hebben als de ander praat. En al helemaal geen mening of oordeel. Dat voelt de ander namelijk, ook als je het niet uitspreekt.” Ze gooit er nog een term in: ABBA, een ander veelgebruikt model in de psychologie: „A vertelt zijn verhaal en B luistert, vat samen en controleert of hij het goed begrepen heeft. A beaamt of vult aan. Eventueel kan B vervolgens doorvragen en dan is A weer aan de beurt.”

Respect

Tot slot: dit alles werkt alleen als alles in alle eerlijkheid gebeurt. Zeg dus niet dat je iets begrijpt als dat niet zo is. Je kunt om verduidelijking vragen, maar weet ook: je hoeft ook niet alles te begrijpen wat de ander zegt. Vaak is een luisterend oor al voldoende. „Je mag vragen stellen, de ander op tegenstrijdigheden wijzen en de ander confronteren met wat je hoort of ziet. Alleen wel altijd vanuit respect en zonder je eigen oordeel of je eigen frustraties daarin mee te laten spelen.”

Kleine moeite, groot plezier

In welke situatie degene die steun nodig heeft ook verkeert, aandacht wordt altijd gewaardeerd. Een appje is zo gestuurd. Kleine moeite, groot plezier. Maar hóu het ook klein.

Iemand in een crisissituatie heeft al voldoende aan zijn hoofd. Stuur geen lappen tekst. En hoe oprecht je interesse ook is, een bericht met allerlei vragen legt alleen maar meer druk op de ontvanger, die al zo weinig tijd heeft. Helemaal als het vragen zijn waarop het antwoord te googlen valt, zoals het adres van het ziekenhuis. Een simpel ’Ik denk aan je’, is vaak al voldoende. Reageert de ander en zit hij of zij duidelijk verlegen om een reactie, vergeet dan vooral niet (oprecht!) te vragen hoe het met hem of haar gaat, als de crisissituatie bijvoorbeeld een zieke ouder of kind betreft.