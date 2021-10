5 x dit moet je weten over ozon als schoonmaakmiddel

1. Ozon is een gas dat je niet ziet, maar soms wel kunt ruiken. Het wordt met behulp van elektriciteit uit zuurstof gevormd. Na een tijdje vervliegt het en keert het weer terug in de originele vorm: zuurstof. Ozon wordt toegepast als gas of opgelost in water.

2. Uit onderzoeken blijkt dat ozon micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels) doodt door de celwand kapot te maken. Het water krijgt dus een ontsmettende werking.

3. In de horeca wordt ozonwater steeds vaker in plaats van schoonmaakmiddelen gebruikt. Ook in de voedselindustrie wordt het benut om voeding te wassen. Daarnaast wordt het toegepast in zwembaden als vervanger van chloor.

4. Verder wordt ozon gebruikt als geurverwijderaar, bijvoorbeeld om hardnekkige sigarettengeur uit een auto te halen. Consumenten kunnen schoenontgeurders kopen die op basis van ozongas werken (onder meer Shoefresh).

5. Omdat ozon geen chemicaliën bevat, geen resten achterlaat en bij het wegspoelen onschadelijk voor de natuur is, is het milieuvriendelijker dan reguliere schoonmaakmiddelen en veilig voor mensen met allergieën of astma.

