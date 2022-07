Dit zijn de voordelen van een pvc-vloer

De vloer is bij ons thuis al jaren een punt van discussie. Er ligt nu, en dat lag er al toen we het huis kochten, een houten vloer in de woonkamer. Mooi, maar vrij donker. In de aansluitende open keuken liggen zwarte tegels met crème patroon, beetje Portugese tegel-achtig, prachtig en passend in ons oude vissershuisje. En in de gang, wc en badkamer – we hebben er beneden ook een – ligt een vierkante 25x25 zwarte tegel met een soort van reliëf, afzichtelijk!

Mijn meissie zeurt al vanaf het begin om een betonnen vloer. Want één en dezelfde vloer over de hele benedenverdieping is mooier en ruimtelijker en beton is lichter dan wat we nu hebben. Bijna al ons bezoek verklaart haar voor gek want dat past helemaal niet bij ons huis, maar zij vindt het contrast juist spannend. In de gang, wc en badkamer liggen dunne tegels op een laag beton met vloerverwarming erin en daar is dus geen ruimte voor 7 cm beton. Maar alles wat nep is, komt er bij haar niet in en alleen in beton in de woonkamer en keuken vindt ze ook geen optie.

Omdat we in de gang, wc en badkamer dus maar 1 cm omhoog kunnen, blijven er niet veel opties over. Een pvc vloer zou voor ons ideaal zijn.

Je kent deze vloerbedekking waarschijnlijk als vinyl of zeil. Het zit op een rol, is 200 of 400 cm breed en komt in allerlei kleuren en patronen: marmerlook, betonlook, houtstructuur, plavuizen, kurk. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Mijn meissie had het in haar appartement in Amsterdam in de keuken en wc, van dat zwart-wit geblokte zeil.

Maar de ontwikkeling op het gebied van pvc-vloeren heeft niet stilgestaan. Vinyl of zeil bestaat simpel gezegd uit twee lagen pvc met een schuimlaag ertussen. Hierdoor veert het en voelt het zacht aan, net als tapijt, maar dan makkelijker schoon te houden.

Die schuimlaag maakt de vloer wel kwetsbaar. Bij de huidige pvc-vloeren is die laag er tussenuit gehaald. Dat maakt de vloer harder en sterker. De pvc-vloer komt in stroken of andere vormen en is niet meer van echte materialen te onderscheiden. Zo heb je pvc-vloeren die precies lijken op een houten vloer, maar je kunt ook kiezen voor plavuizen, beton, leisteen, Portugese tegels. Je kunt ze in allerlei patronen leggen. Een visgraatvloer van pvc kan dus gewoon.

Je hebt wel een vlakke ondergrond nodig en sommige pvc-vloeren moeten verlijmd worden, dat is niet echt een doe-het-zelf klusje. Maar tegenwoordig kun je ook pvc vloeren krijgen met dezelfde drager en hetzelfde kliksysteem als laminaat vloeren.

De pvc-vloer van tegenwoordig heeft een hoge slijtweerstand, is vochtbestendig, kan samen met vloerverwarming is geluidloos, onderhoudsarm, en tegenwoordig niet meer van ‘echt’ te onderscheiden. Maar zij is niet overtuigd. Iemand een mening? Voor of tegen, wij horen het graag!

