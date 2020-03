’Vrouw doet het met gif’

Dit concludeert onderzoekster Marieke Liem.

Moordenaressen gebruiken weliswaar vaker gif dan hun mannelijke tegenhangers maar ze hanteren een mes of pistool net zo makkelijk als zij. Als vrouwen betrokken zijn bij moord of doodslag is het meestal in de familiekring. Buiten het gezin doden zij volgens de Leidse forensisch psychologe weinig.

Mannenzaak

Toch is moord ondanks de vrouwenemancipatie vooral een mannenzaak. Het merendeel van de daders én slachtoffers is man. Dit komt doordat vrouwen minder vaak in riskante situaties verzeild raken dan mannen, die vaker betrokken zijn bij conflicten om geld of eer.

Een andere reden is dat meisjes al op jonge leeftijd wordt geleerd anders met hun frustraties en emoties om te gaan dan de vechtgrage jongens.

Bosjes

Veel dodelijk geweld vindt plaats in het gezin. „We zijn vaak bang voor de enge mannen in de bosjes maar de kans is veel groter dat degene die naast je slaapt je om het leven brengt”, stelt dr. Liem in het orgaan van de Universiteit Leiden.