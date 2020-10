Zo gaat reizen er in de toekomst uitzien

De algemene conclusies die het grootschalige onderzoek aan het licht brachten: reizigers zullen op zoek gaan naar meer veiligheid op reis, duidelijkere prijzen en voorwaarden en sterkere voorkeuren ontwikkelen voor waar ze naartoe reizen en met wie.

Twee op de vijf (39%) Nederlandse reizigers zeggen niet met een goed gevoel te reizen tot er een vaccin of behandeling tegen het coronavirus beschikbaar is. 26% van de Nederlandse ondervraagden zegt wel dat ze nu juist nóg meer van de wereld willen zien. 22% zegt dat ze in de toekomst meer willen reizen om de verloren tijd in 2020 in te halen (41% voor Generatie Z en 27% voor Millennials). Bovendien is 17% van plan om op reis te gaan om een door het coronavirus gemist feest (zoals een belangrijke verjaardag of bruiloft) alsnog te vieren, terwijl een derde (33%) van plan is om een geannuleerde reis opnieuw te boeken.

Wat verder opvalt bij de uitkomsten:

De prijs en voorwaarden zijn belangrijk

In de toekomst willen mensen meer waar zien voor hun geld en tweederde van de Nederlanders (67%) zegt dat zij willen dat reisboekingsplatforms meer transparantie geven over annuleringsvoorwaarden, terugbetalingsprocessen en reisverzekeringen. Bovendien beschouwt 51% de mogelijkheid tot het (gedeeltelijk) kosteloos annuleren van een accommodatie als een basisbehoefte, en vindt 35% dat hetzelfde opgaat voor flexibiliteit om zonder extra kosten reisdata te wijzigen.

Veiligheid voorop

Meer dan drie op de vijf Nederlandse reizigers (62%) zullen voor toekomstige reizen meer voorzorgsmaatregelen nemen en verwachten ondersteuning van de reisindustrie. Overheden, reisorganisaties en -aanbieders moeten op coherente wijze werken aan consistente veiligheidsnormen voor Nederlandse reizigers, vinden ze. 32% van de Nederlandse reizigers zal bepaalde bestemmingen vermijden, en 65% verwacht dat toeristische attracties aanpassingen treffen om social distancing mogelijk te maken. Tegelijkertijd boekt 52% alleen een bepaalde accommodatie als het gezondheids- en hygiënebeleid duidelijk is, en geeft tweederde (66%) de voorkeur aan accommodaties die antibacteriële en ontsmettende producten.

Inspiratie opdoen is ook een beetje reizen

Tijdens de lockdowns besteedde maar liefst 89% van de Nederlandse reizigers tijd aan het opdoen van inspiratie voor een toekomstige vakantie. Een kwart van de Nederlanders keek iedere week wel naar potentiële reisbestemmingen. Daarbij is social media niet de enige bron van inspiratie voor Nederlandse reizigers wanneer ze dagdromen over hun volgende reis. 29% van de Nederlanders kiest voor een goed, ouderwets gesprek met vrienden en familie om hun reiscreativiteit aan te wakkeren. Ook wordt bijna eenderde (31%) van de Nederlandse reizigers nostalgisch bij het bekijken van oude foto's van eerdere vakanties wat helpt bij het beslissen van waar de toekomstige reis naartoe gaat.

’t Zijn de kleine dingen die ’t doen

De lockdowns hebben geleid tot aangepaste reisprioriteiten en een verlangen om meer van de natuur te genieten. Sinds het begin van de pandemie zag Booking.com steeds meer aanbevelingen voor simpele, aangename activiteiten en zaken zoals wandelen (94%), schone lucht (50%), natuur (44%) en ontspanning (33%). Uit onderzoek blijkt dat zes van de tien Nederlanders (62%) meer eenvoudige ervaringen zijn gaan waarderen, zoals tijd doorbrengen in de buitenlucht of met het gezin tijdens hun vakantie. Bijna de helft (44%) verlangt naar het platteland en wil graag buiten de gebaande paden gaan, om op die manier heerlijk buiten te kunnen vertoeven.

Heel Holland reist (in Holland)

Meer dan ooit hebben we ons eigen land verkend, we konden immers niet anders. Waardering voor de eigen vertrouwde omgeving zal een plekje krijgen naast de blijvende liefde voor en het verlangen naar langeafstandsreizen, want bijna een vijfde (18%) van de Nederlanders is van plan om tegen eind 2021 naar een heel verre bestemming te reizen, tegen slechts 7% eind 2020.

Doe maar duurzaam

Meer dan een kwart (27%) van de Nederlandse reizigers wil in de toekomst duurzamer reizen. Bijna de helft (49%) verwacht dat de reisindustrie duurzamere reismogelijkheden zal bieden. Nederlandse reizigers zullen alternatieve bestemmingen bezoeken om reizen in het hoogseizoen (42%) en overtoerisme (45%) te voorkomen. Bovendien heeft de impact van het coronavirus bijna de helft (43%) van de Nederlandse reizigers geïnspireerd om minder afval te produceren en/of plastic afval te recyclen wanneer ze weer kunnen reizen.