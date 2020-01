Lezersreacties: dit zijn de reisplannen voor het komende jaar

Onlangs vroegen we u naar uw reisvoornemens voor het jaar 2020. Die heeft u volop!

Van een rondreis in Amerika tot met de camper door Australië, van snorkelen op de Malediven tot Odessa in Oekraïne: de reisagenda’s zijn al behoorlijk gevuld. Niet iedereen gaat overigens ver of tropisch, genoeg mensen pakken lekker de caravan voor een paar weken Frankrijk.

Nederland wordt ook niet vergeten. Onder meer Wateringen, Scheveningen, Rotterdam en Honselersdijk worden genoemd.

Opvallend is dat veel lezers een duidelijke aanleiding hebben voor hun reis. Een dochter die dertig jaar wordt, een vrouw die Sarah ziet, na zoveel jaar weer terug naar het geboorteland. Dat zullen bijzondere reizen worden!

Luciano weet het allemaal nog niet. Opties heeft hij genoeg. Teruggaan naar Italië om vrienden en familie te bezoeken of toch kajakken in Zweden? Naar Sint-Petersburg, aangezien hij Russisch aan het leren is of de wateren van Corsica ontdekken? Avontuur wil hij, of hij nu in een tent of hotel slaapt. Hij komt er maar niet uit en vraagt zelfs de lezers zijn bestemming te kiezen.

’De meeste stemmen bepalen mijn vakantie.’ Als dat niet avontuurlijk is!

Dobberen

In maart ga ik een week naar Jordanië. Petra moet wonderschoon zijn en ik verheug me al op drijven in de Dode Zee. Het zal bijzonder zijn om daar in het water te dobberen. Ook moet de overnachting in de woestijn in een bedoeïenenkamp een hele belevenis worden!

Josephine van Veen

Mooi reisjaar

Sinds 2008 wonen we in Chiang Mai, Thailand. Deze maand rijden we naar Jomtien, aan de golf van Thailand. Op de terugweg twee dagen Bangkok. Het Thaise nieuwjaar (Songkran) in april vieren we op Koh Samet en in september gaan we naar Australië. Natuurlijk staat Nederland op de agenda. Het wordt een mooi reisjaar!

Karel Stricker

Onvergetelijk

Het komend jaar wordt uniek. Mijn dochter wil haar 30e verjaardag in Amerika vieren en omdat ik het nu fysiek nog aankan, gaan we met z’n allen (mijn dochter en haar gezin, mijn zoon en ik) in april naar de Amerikaanse oostkust, met onder meer Boston en New York. Het wordt in elk geval een reis die we nooit gaan vergeten.

Rob Melis

Eigen plan

Ik ben 71 jaar en ga deze maand met twee vrienden van dezelfde leeftijd twee maanden naar Azië om daar op eigen gelegenheid verschillende landen bezoeken. We hebben geen vaste route, we zien wel. Wel willen we landen bezoeken waar nog geen massatoerisme is. Ik had graag Iran gedaan, maar dat gaat nu niet. Reizen blijft mijn grootste hobby!

Gé Meiland

Zolang ’t kan

Er staat al veel op mijn reisprogramma. In februari ga ik naar Abu Dhabi, Dubai en Oman. Begin mei naar Moskou of Sint-Petersburg om op 9 mei de militaire parade te zien wanneer de Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd. En in juni Oost-Canada. Zolang de gezondheid het toelaat, geniet ik (74 jaar) ervan!

Jac van Ierssel

Schaamteloos

Ik heb geen last van reis- of vliegschaamte; er staan drie trips geboekt. Curaçao in maart, Spanje eind juni en in augustus/september een campertrip door de VS. Reizen blijft mooi.

Elly Ouwerkerk