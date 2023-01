Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Bijzondere zeedieren duiken op voor kust, maar waarom?

André Spaansen

Ⓒ SOS Dolfijn

Een gestreepte dolfijn werd afgelopen weekeinde gezien bij de Noordpier van Hoek van Holland. Eenzaam en verlaten zwom het dier rond in water waar het normaal gesproken niet thuis is. Het gevaar van een fatale stranding is in dit soort gevallen reëel, maar het leek goed af te lopen. Vorige week werd ook al een bultrug gespot ter hoogte van Scheveningen.