Waarom het slim is om de wc door te spoelen met deksel dicht

Binnenland

Algemeen directeur tbs-instelling Oostvaarderskliniek stapt op

De directeur van tbs-kliniek Oostvaarders in Almere, Hendrik Jan van der Lugt, is opgestapt. Dat bevestigde de kliniek woensdag nadat De Telegraaf daar dinsdag vragen over stelde. De Telegraaf onthulde maandag dat een behandelaar is ontslagen op verdenking van de verkrachting van een tbs’er in de kl...