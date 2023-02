Waarom het slim is om de wc door te spoelen met deksel dicht

Het is namelijk verstandig om eerst de wc-pot dicht te maken voordat je doortrekt. Hoe dat precies zit?

Zodra je doortrekt komen er microscopisch kleine bacteriën, waaronder E.coli, uit je ontlasting en het water vrij die door de lucht gaan dwarrelen en zich door de ruimte verspreiden. Zo kunnen ze niet alleen terechtkomen op de vloer, maar ook - wanneer je een wc in de badkamer hebt - op je tandenborstel, andere verzorgingsproducten en handdoeken.

Nu is het natuurlijk niet zo dat je tandenborstel meteen onder de poepbacteriën zit zodra je doorspoelt met de deksel open, maar de Amerikaanse microbioloog Janet Hill zegt tegen Today Home dat het toch slim is om de pot dicht te maken. „Zeer kleine druppeltjes van zogenaamd toiletpluim kunnen enige tijd in de lucht blijven hangen”, zegt zij. „Het water in de wc zit vol bacteriën en andere microben van ontlasting, urine en zelfs braaksel.” Volgens Hill gaat het om „miljarden en miljarden bacteriën virussen en zelfs schimmels”.

Vergeet je de deksel naar beneden te doen? Geen paniek, zo stelt Hill ons gerust. Dat zal namelijk niet direct leiden tot ziekte. „De overgrote meerderheid van de microben in menselijke urine en ontlasting is volkomen onschadelijk.” Toch adviseert ze het wel zo veel mogelijk te doen: „Toiletpotten hebben niet voor niets een deksel.”