In deze gemeenten is het opladen van je elektrische auto het duurst

Waar je met een auto met verbrandingsmotor liever niet bij een premium tankstation direct naast de snelweg stopt, kun je ook met een EV flink wat geld besparen door te speuren naar een plek waar je goedkoop stroom kunt tanken.

Verschillende laadtarieven

Vergelijkingswebsite Independer deed deze zomer onderzoek naar de laadtarieven in Nederland. Daaruit blijkt dat de prijzen per gemeente behoorlijk kunnen verschillen. Zo betaal je in het Gelderse West Maas en Waal en de Overijsselse gemeenten Losser en Staphorst gemiddeld slechts 25 cent per kWh, terwijl je op Terschelling en in Utrecht gemiddeld zo’n 60 cent per kWh moet betalen.

Dat verschil tikt behoorlijk aan. Als je bijvoorbeeld in een elektrische SUV rijdt, en het batterijpercentage is gezakt tot slechts 10 procent, heb je 101 kWh stroom nodig om een 112 kWh-accupakket weer vol te krijgen. In de goedkope gemeenten kost dat iets meer dan 25 euro, terwijl je in Utrecht en op Terschelling ruim 60 euro moet betalen. Dan loont het soms misschien zelfs om even om te rijden.

Grote geldtrekkers

En waarheen rijd je dan het best? Naar de gemeente Overijssel en de gemeente Gelderland, wijst het onderzoek uit. In Overijsselse plaatsen zoals Losser, Tiel, Olst-Wijhe en Rheden kost stroom 25 of 26 cent per kWh. In de gemeenten Friesland, Utrecht, Drenthe, Groningen en Noord-Holland vind je de plaatsen waar de stroom het meest kost - met Terschelling en de stad Utrecht dus als grootste geldtrekkers met prijzen van 60 en 59 cent.