Recept van de dag: falafel met jalapeño en zoete aardappel

Culinair

Dagrecept: Geroosterde spruitjes, aardappelen en spek

Ik had deze week een leuke ontmoeting met Rukmini Iyer, die over haar boeken en filosofie in de keuken vertelde. Veel van haar recepten passen op één bakplaat die je zo in de oven schuift. Die bakplaat houden we er vandaag in, om geroosterde spruitjes met spekjes en aardappeltjes te maken.