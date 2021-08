Dit wijnboek is nét even anders dan al die andere

In Burp - The Other Wine Book, gaat het nu een keer niet over de verschillen tussen wijnstreken, druivenrassen, topproducenten of uitzonderlijk terroir, maar om de mooie etiketten. Want laten we eerlijk zijn: het oog wil ook wat. En dus ligt de focus op het design van en de bijzondere verhalen achter de labels.

Bas Korpel, schrijver en vinoloog: „Achter ieder etiket schuilt een verhaal. We geloven dat een wijn nog beter smaakt als je dat verhaal erachter kent. Zo ontdekten we verhalen over strijdende legers, een logistieke nachtmerrie en een inventieve importeur. Dankzij het maken van dit boek kregen we het werk in onze handen van de artdirector van The Godfather, veranderde een etiket in een nuchterheidstest en ontmaskerden we een kunstenaar met een ’fout’ verleden. Het leuke is dat iedere lezer dit nu ook zelf kunt ontdekken.”

Opvallend

Niet alleen de smaak van de wijn, maar ook het etiket is het visitekaartje van de wijngaard. En het kan consumenten overtuigen om de wijn te kopen. In het boek worden 40 wijnen met opvallend etiket en verhaal besproken. Opvallend: er komen veel natuurwijnen voorbij. Wellicht dat deze groep wijnmakers meer aandacht besteden aan hoe hun producten worden gepresenteerd?

Jur Baart, conceptmaker en illustrator: „Door wijn te bekijken vanuit het vertrekpunt van het etiket, krijg je ineens hele andere verhalen tijdens het openen van een mooie fles. Je hoeft nu geen vinoloog meer te zijn om een vermakelijk verhaal aan tafel of bij de borrel te hebben. We beschrijven niet alleen de wijn, maar ook de wereld van design, storytelling en branding.”

