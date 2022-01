’Bali is echt niet leuk meer’

Vrouw

’Ik zit in de bijstand, maar voel me rijker dan ooit’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling thuis. Deze week spreken we Esther Smid (47) die samen met haar drie puberdochters Joy, Bo en Sophie (17, 15 en 12) in Groningen woont. Smid is alleenstaand, ontvangt een bijstandsuitkering zet zich met haar ’menstruati...