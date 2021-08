Vrijgezellen hebben last van FODA; de angst om weer te gaan daten

Uit een recent onderzoek van de datingapp Hinge, die wereldwijd meer dan 5 miljoen gebruikers heeft, blijkt dat veel singles het niet echt aandurven om weer actief te gaan daten. 44% van de vrijgezellen heeft aangegeven last te hebben van FODO (Fear of Dating Again).

38% van de singles durft het niet aan om weer te gaan daten uit onzekerheid over hun sociale vaardigheden. Tijdens de pandemie hebben zij zo veel binnen gezeten en weinig andere of onbekende mensen ontmoet, dat ze bang zijn dat ze het verleerd zijn om goed (en leuk) contact te maken met anderen.

Een andere reden waarom Hinge-gebruikers liever (nog) niet daten, is uit angst om besmet te raken. En eerlijk is eerlijk: op anderhalve meter afstand met een afspraakje aan tafel zitten in een restaurant is natuurlijk ook best lastig.

Communicatie

Mensen die last hebben van FODA wordt geadviseerd duidelijk te communiceren met zijn of haar date. Zo kan het heel nuttig zijn vooraf de coronmaatregelen te bespreken. Wordt er bijvoorbeeld een mondkapje gedragen?

Het kan ook helpen om eerlijk aan te geven bij de ander dat je last hebt van FODA. Misschien vindt de ander het ook wel spannend om weer te gaan daten. Als dat niet het geval is, dan kan de ander in ieder geval rekening houden met je angst.

Overigens is het niet verstandig om het tijdens je (eerste) afspraakje alleen maár over corona te hebben. Soms is het ook goed om over wat lichtere dingen te praten.

FOMO en FODO

Van de term FOMO, Fear Of Missing Out, had je misschien al eens gehoord. Voor veel mensen, vooral millennials, is de angst om iets te missen een ’ding’. Onlangs schreven we nog over FODO, Fear Of Dining Out. Dat lijkt op FODA, want de term is bedacht om aan te duiden dat veel mensen door de pandemie het spannend vinden om weer uit eten te gaan.