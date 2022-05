Premium Het beste van De Telegraaf

Franse topfilosoof René Descartes woonde tussen 1629 en 1649 in Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Beroemde wijsgeer René Descartes was visitekaartje van ons land

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

René Descartes door Frans Hals.

De 17e-eeuwse Franse wijsgeer René Descartes schreef veel werken in ons land. Zijn bekendste, Over de methode, verscheen toen hij in Alkmaar verbleef. Daarna woonde hij onder andere in Egmond. ’Streekgenoot’ Hans Dijkhuis ploos zijn Nederlandse jaren uit.