Dagrecept: Zomerse kipfilet met kerstomaatjes

Dit recept van Carla Lalu Music uit haar nieuwe boek That sounds so good (Carrera) past perfect bij die zomerse setting. Dep de kip droog en bestrooi met zout en peper. Leg tussen vershoudfolie en klop de kip met een vleeshamer tot 5 mm dik. Verhit 3 el olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur.

Leg de kip erin, druk stevig aan en bak 4-6 minuten zonder te bewegen, tot de onderkant diep goudbruin is en de rand een streep van gekookt vlees heeft. Licht een kant van de kipfilets op, laat de olie eronder stromen en leg ze weer neer. Keer om en bak de onderkant in 1-2 minuten licht bruin en net gaar. Leg op een bord. Fruit in 2 el olie (middelhoog vuur) de sjalot glazig en knoflook lichtbruin. Breng op smaak met zout en een snuf chilivlokken.

Voeg de tomaatjes toe en bak 4 minuten tot ze gaan rimpelen; roer af en toe. Druk zachtjes (niet pletten) met een lepel tot ze barsten en vocht vrijkomt. Bak nog 2 minuten tot het sausachtig wordt. Roer de azijn erdoor, haal van het vuur en roer de bieslook erdoor. Lepel de saus over de kip. Geef er pasta of rijst bij.

Nodig voor 2 personen:

- 2 kipfilets (450 tot 550 g)

- grof zeezout

- versgemalen peper

- 1 flinke sjalot (in dunne ringen)

- 3 tenen knoflook (gesnipperd)

- hand bieslook (fijngehakt)

- 5 el extra vergine olijfolie

- snufje gemalen chilivlokken

- 500 g kerstomaten

- 2 el rodewijnazijn