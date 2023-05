Spreekuur: zijn kant-en-klaar-maaltijden echt zo ongezond?

Of een kant-en-klaarmaaltijd volgens de Schijf van Vijf een gezonde maaltijd is, hangt van de samenstelling af. Een gezonde maaltijd bestaat uit:

• Veel groente

• Aardappels of volkoren producten zoals volkorenpasta of zilvervliesrijst

• Mager vlees, vis, ei, ongezouten noten, tofu, tempé of peulvruchten zoals kikkererwten of bruine bonen

• Vloeibare oliën en vetten

• Geen of weinig zout en andere toevoegingen die niet in de Schijf van Vijf staan, zoals saus.

Portie

Over het algemeen voldoen kant-en-klaarmaaltijden hier niet aan. Zo bevatten de meeste weinig groente en veel zout. Ook sluit de portiegrootte van een kant-en-klaarmaaltijd vaak niet aan. Het kan te weinig zijn, waardoor je snel weer trek krijgt. Het kan ook juist te veel zijn, waardoor je meer eet dan je nodig hebt.

Als je toch eens een kant-en-klare maaltijd in huis wilt halen, dan kun je op de volgende punten letten:

• Kies er een waarvan je ziet dat er veel groente in zit, bijvoorbeeld een maaltijdsalade. Soms staat de hoeveelheid groente op de verpakking vermeld.

• Kies voor een maaltijd met aardappel, volkorenpasta of zilvervliesrijst in plaats van witte rijst of witte pasta.

• Neem een maaltijd met vis, ei, peulvruchten, noten of mager vlees zoals kip. Dat is gezonder dan een kant-en-klaarmaaltijd met bijvoorbeeld worst, gehaktballen of spekjes.

• Als je een kant-en-klare pizza eet, neem er dan een met groente of vis in plaats van salami of vier kazen.

• Vergelijk verschillende kant-en-klaarmaaltijden met elkaar. Kijk op het etiket bij de voedingswaarde en kies een maaltijd met het minste zout en het minste verzadigd vet.

• Neem bij je kant-en-klaarmaaltijd een salade of rauwkost voor extra groente.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl