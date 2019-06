Oproep: thuisblijvers gezocht!

Ⓒ Hollandse Hoogte

Sommige mensen kijken er het hele jaar reikhalzend naar uit en tellen de dagen af. Anderen krijgen al vlekken in hun nek als ze het woord horen: vakantie. Behoort u tot de laatste categorie en moet u er niet aan denken om uw koffer te pakken en uw vertrouwde eigen huisdeur achter u dicht te trekken? Gewoon omdat het toch nergens zo fijn en comfortabel is als in uw eigen huis en in uw eigen buurtje?