Op zoek naar een serieuze sedan? Deze occasions koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Audi A6 (2004 – 2011)

Kijk… een Aúdi, die heeft uitstraling. Zo’n mooie strakke A6, met de vier ringen trots op de mooi in de lijn opgenomen grille, dat is wat je wilt! Laat ze maar kletsen, je A6 is lekker ruim, ook achterin. Hij rijdt wel anders dan sommige concurrenten. Noem het comfortabel, maar ‘doods’ is ook een veelvoorkomende benaming, met name als het gaat om de besturing. De in heel veel A6-en voorkomende 2,0 liter TFSi-motor is in principe sterk en soepel genoeg bij normaal gebruik en rijdt zo maar 1 op 10 á 11. Voor dit budget zouden we kiezen voor de grijze 2.0 TFSi ‘Advance’ met automaat (2011, 241.000 km) die voor € 9.999,- te koop staat bij een autobedrijf in Zaandam.

BMW 5-serie (2010 – 2017)

Attentie! BMW-rijden is zeer verslavend. Veeleisende automobilisten die eenmaal een BMW kopen, willen nooit meer iets anders. Dat is niet erg, als het merk helemaal je smaak raakt. Van dit drietal is de 5-serie de enige achterwielaandrijver. Ga maar rijden, dan voel je het verschil; zo niet: dan ben je geen BMW-rijder. Een 5-serie is geen klein autootje, maar hij stuurt messcherp, hij is tegelijk sportief en comfortabel. Een zescilinder is voor velen helemaal het Walhalla op wielen en met een 523i (3,0 liter zes-in-lijn) is netjes bereden nog steeds 1 op 10 haalbaar. Kritisch zoeken… dan komen we uit bij een donkergrijze 523iA ‘High Executive’ (2010, 243.000 km) voor € 9.950 bij een autobedrijf in Nijkerk.

Volvo S60 (2010 – 2018)

Een Volvo, ja, dat is een keuze die je ook niet hoeft uit te leggen. Die naam staat voor degelijk en duurzaam, in de èchte betekenis van het woord. Deze S60 is nog steeds best een moderne auto, met zijn fraaie lijnen. Dit is letterlijk en figuurlijk een veilige keuze. Hij is ondanks zijn lage daklijn toch ruim genoeg voor vier volwassenen. Voor veel gebruikers is een T3 met 110 kW/150 pk echt sterk genoeg, Volvo-rijders zijn geen scheurneuzen. De handbak schakelt erg lekker. Op de weg is het wel een echte voorwielaandrijver, dat voel je in het stuur. Voor € 9.950 staat bij een autobedrijf in Rijnsburg een S60 T3 ‘Business’ (2012, 196.000 km) te koop.

De techniek:

Audi A6

Ⓒ Audi

Een verstopte afwatering (blaadjes?) bij de voorruit leidt tot lekkage in het interieur, maar ook in elektronische componenten. Dat kan tot gekke storingen leiden, zoals plotseling openschuivende zijruiten. Het mechaniek van de elektrisch bediende handrem kan vervuilen, waardoor de remblokken niet goed vrijkomen. Die gaan stinken en verslijten dan snel, het kost trouwens ook onnodig veel brandstof. Een automaat die schokt of hapert is het begin van een heel kostbare revisie van de transmissie. Een koplamp vervangen is een hoop werk en dat kan juist weer tot andere storingen leiden.

BMW 5-serie

De viercilindermotoren gaan wel eens ‘zingen’ of ‘ratelen’. Dat komt door slijtage aan de kunststof spanners van de distributieketting. Het begint alleen bij de koude start, maar leidt als vanzelf tot een serieuze reparatie. Een ratelende oliepomp komt ook voor, daar moet ook een nieuwe in. Vocht in de accubak, onder de bagageruimte, kan tot allerhande storingen leiden. Hierdoor kan bijvoorbeeld de elektrisch bediende handrem niet meer werken. Uiteindelijk is het een kwestie van droogmaken en het lek dichten.

Volvo S60

Ⓒ Volvo

Een Volvo is niet meer zo onverwoestbaar als in de tijd van de 240-serie, maar niettemin, deze S60 brengt het er goed vanaf. Als de motor niet start en op het dashboard verschijnt ‘draai aan het stuur en start opnieuw’, dan moet je dat gewoon doen. Oorzaak is een storing in het elektronische stuurslot. Als het vaker terugkomt, moet er een nieuw slot in. Lastig: de elektrisch bediende handrem wil wel eens niet vrijkomen. Gewoon in z’n ‘1’ parkeren voorkomt dit euvel.

Welke wordt het?

OK, elk van deze merken heeft zijn vaste ‘fans’. Die moeten gewoon lekker bij ‘hun’ merk blijven, maar nu even objectief, wat is de fijnste auto in het gebruik, voor dit geld. Die keuze is niet ingewikkeld. Ik zou zonder aarzelen voor die heerlijke BMW kiezen.

Kijk op autovisie.nl voor het laatste autonieuws