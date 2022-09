Dagrecept: Verkoelende Marokkaanse avocado-smoothie

Oké, het is misschien niet de magerste smoothie, maar een mens moet ook genieten, nietwaar? Onderstaand recept uit Keuken van Sou (Uitgeverij Vrijdag) is perfect voor dit warme, benauwde weekeinde. Halveer de avocado’s, verwijder de schil en de pit. Doe het avocado-vruchtvlees, de dadels, de kristalsuiker, de vanillesuiker, de rozijnen, de amandelen, de pistachenoten en de melk in een blender. Blend tot een romige, dikke massa.

Plaats het mengsel ongeveer 1 uur in de koelkast. Doe de slagroom en de poedersuiker in een kom. Mix met een handmixer totdat de slagroom zo stijf is dat hij in pieken rechtop blijft staan. Schenk de smoothie in de glazen en schep een toefje slagroom erbovenop. Werk af met de toppings naar keuze.

Nodig voor 3 personen:

- 700 ml (half)volle melk

- 3 rijpe avocado's

- 5 ontpitte (Medjoul)dadels

- 1 el kristalsuiker

- 1 zakje vanillesuiker (8 g)

- handvol rozijnen

- handvol amandelen

- handvol pistachenoten

Afwerking:

- 100 ml opklopbare slagroom (koud)

- 60 g poedersuiker

- Toppings naar keuze: M&M’s, Oreo’s enz.