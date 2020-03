Recept van de dag: vis in de oven

Het grote voordeel is dat de slowcooker niet gaat loeven. Je weet dat misschien wel, soms hingen dikke vette zwarte draden aan het plafond in de keuken omdat de pit net even te hoog stond. De gil van mijn moeder staat diep in mijn geheugen gegrift.” Prachtig! Hebben jullie slowcookrecepten? Stuur me! [email protected]

Nu heel wat anders.

Nodig voor twee binnenzitters:

• 2 moten kabeljauw van 150 gr

• 1 eetl citroensap

• 1 sjalot, gesnipperd

• 25 gr zachte boter

• 1 eetl peterselie

• 50 gr geraspte Goudse kaas

• 25 gr broodkruim

Bereiden:

Zet de oven op 200 °C. Besprenkel de moten vis met citroensap en strooi er zout en peper over. Beboter een ovenschaal, leg er gesnipperde sjalot en peterselie in en leg daarop de moten vis. Meng geraspte kaas met broodkruim en strooi over de vis. Nu de rest van de boter erover. Kwartier in de oven. Serveer met een dampende aardappel. En nog heel veel peterselie! Ja, zo word je weer gelukkig, ook als je binnen zit.