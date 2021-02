Dit mag nooit meer weg: ’lelijke’ lamp van ouders

Als kind vond Marijke van Beers deze lamp die aan een ijzeren ketting in de gang van het ouderlijk huis hing, eigenlijk helemaal niet zo mooi. Onpraktisch ook; de glas-in-loodlamp verspreidde een zacht licht waardoor je ’s avonds niet goed kon zien waar je je jas hing.

Toen het gezin in 1953 binnen Eindhoven van de houten Philips-bungalows (het Zweedse Dorp) naar een nieuwbouwhuis in de wijk Stratum verhuisde, ging de lamp mee.

„Ik denk dat het waarschijnlijk een cadeau moet zijn geweest. Mijn ouders kochten namelijk alleen noodzakelijke dingen en deden daar jaren mee. Mijn vader was – in de jaren 50 heel bijzonder – al vroeg milieubewust.”

„Als je iets op straat gooide, was je een ’bermzwijn’. Als verlichting hadden we tl-balken in de huiskamer en slaapkamers en mijn vader waste zijn tweedehands auto als het regende, dan had hij minder water nodig. Reparaties aan die auto, we gingen er elke zomer mee naar Italië, verrichtte hij zelf.”

Hoewel Marijke de lamp dus niet echt mooi vond, zag ze wel dat hij apart was en toen ze wat ouder was, wilde ze hem graag hebben als herinnering aan het ouderlijk huis. „Hij is vrij fragiel en staat nu op een oud theetafeltje met een ledlampjessnoer erin. Dat geeft een mooi effect in een donker hoekje en ik ben er vooral heel blij mee dat hij nog steeds dienst doet.”

Waaruit blijkt dat de milieubewuste opvoeding zeker effect heeft gehad.

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar [email protected]