Mijn reis: Schorpioenen eten in Bangkok en in de kreukels op de piste

Mooiste herinnering

„Na een uitwisselingsprogramma van vijf maanden in Hongkong heb ik nog anderhalve maand door Thailand en Cambodja gereisd. Het dorpje Pai in het noorden van Thailand was onvergetelijk. De natuur, het gezellige dorpje, de lieve mensen. Ik vergeet nooit meer de vrijheid en de prachtige ontdekkingsreisjes op onze scooters in de omgeving. Alles kwam daar samen.”

Drama

„Op dezelfde reis, net voor ons busreisje van Thailand naar Phom in Cambodja: voedselvergiftiging.”

Memorabel

„Aankomen op JFK in New York vond ik echt heel leuk. Een langgekoesterde droom, een trip naar New York, kwam tot vervulling en dat begon allemaal op JFK om met een typische gele taxi de rit richting Manhattan te maken.”

Altijd mee

„De ouderwetse Lonely Planet. Voor elke reis of weekendtrip koop ik er een. Niet alleen voor leuke adresjes, maar ook voor de algemene geschiedenis of verhalen van de plek waar ik naartoe ga. Hoe meer ik over mijn bestemming weet, des te meer ik ervan kan genieten. Ook mee: mijn Kindle vol boeken. Bijkomen van een lange reisdag is altijd het fijnst met een goed boek.”

Gekste

„In Israël is het de normaalste zaak van de wereld dat je een bus in stapt en naast iemand met een machinegeweer gaat zitten.”

Gegeten

„Ik heb twee vrienden gefilmd terwijl zij op Khao San Road in Bangkok schorpioenen naar binnen werkten. Iemand moest het filmen, hè?”

Droom

„Een lange roadtrip door de Verenigde Staten. Recht door het land heen!”

Favoriet adres

„In Tel Aviv, The Old Man and the Sea, echt het lekkerste eten in de stad. Je tafel wordt volgebouwd met bordjes met humus, vlees en andere smeersels waarna je met het lekkerste brood mag dippen, smeren, etc. Het restaurant bevindt zich ook nog eens in het haventje van Jaffa met prachtig uitzicht op zee.”

Overschat

„Tijdens mijn verblijf in Hongkong ben ik rond Chinees oud & nieuw naar de Filipijnen gevlogen. Acht dagen op Boracay vond ik zonde van mijn tijd en geld. Er was vrij weinig te doen.”

Sigrid Stamkot

