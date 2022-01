Warme melk om in slaap te vallen?

Een beker warme melk voor het slapen gaan; oma gaf ons dit advies al lang geleden mee. Maar wat doet warme melk precies met je en is het wel effectief?

Slaaponderzoeker Rob de Ron legt het allemaal uit. „In melk zit het stofje tryptofaan, dit kun je als mens niet zelf maken en het moet daarom uit voedingsstoffen worden gehaald. Tryptofaan wordt door ons lichaam omgezet in serotonine en melatonine. Melatonine is een hormoon dat je slaperig maakt en draagt zo bij aan je dag-en-nachtritme. Ook zorgt dit hormoon voor een goede nachtrust waarbij je vaster en door slaapt.”

Minimaal effect

„Het drinken van melk zorgt dus voor aanmaak van melatonine”, vertelt De Ron. „Maar het gaat om zulke kleine hoeveelheden dat het resultaat minimaal is. Chronisch slechte slapers hebben er sowieso geen baat bij. Mensen die soms moeite hebben om in slaap te komen zouden warme melk kunnen drinken. Het is in dat geval het ritueel zelf dat een gunstig effect kan hebben, omdat je een rustmoment creëert voordat je naar bed gaat.”

Banaan en brood

Tryptofaan zit naast melk ook in banaan, chocolade, brood, sojabonen en eieren. „Als je een gevarieerd voedingspatroon volgt, zal je ruimschoots aan de minimale hoeveelheden komen en zal warme melk voor het slapen geen verschil maken.”

Ⓒ 123rf

De Ron waarschuwt: „Als je ’s nachts niet kunt slapen, ben je eigenlijk al te laat. Je moet overdag al beginnen met het aanpakken van eventuele slapeloosheid door pauzes in te lassen. Veel mensen zijn continu bezig met van alles en vergeten rust te nemen.”

Fabel

Warme melk is in principe overbodig als je gezond en gevarieerd eet. Bovendien zit er zo weinig tryptofaan in dat ons lichaam na een glas nauwelijks slaaphormoon aanmaakt. „Drink vooral warme melk als je niet in slaap komt, maar het kan net zo goed ook een kopje (kruiden)thee of iets anders zijn die voor ontspanning zorgt.”