Spreekuur: hoe om te gaan met financiële zorgen?

Nine Gramberg , GZ-psycholoog bij iPractice: Als financiële middelen onder druk komen te staan, ervaren we dat als gevaar. Logisch, want geld zorgt voor een dak boven ons hoofd en brood op de plank. Ons lijf heeft daar een nuttige reactie op: ons hart gaat sneller kloppen en er gaat meer bloed naar onze spieren. Het maakt ons klaar om te rennen of te vechten.

Actiemodus

Rennen of vechten gaat in deze situatie niet helpen, maar het betekent wel dat ons lijf in de actiemodus staat. Dat merken we. We raken onder meer vermoeid en slapen slechter. Dit maakt het uitdagender om grip op de situatie te krijgen, wat weer aan de stress bijdraagt.

Het helpt om erover te praten. Het raakt ons immers allemaal. Door zorgen te delen, kunnen anderen je helpen of met je meedenken (en vice versa). Wissel gedachten, mogelijkheden en oplossingen met elkaar uit.

"Neem de tijd om een goed beeld te krijgen"

Zoek daarnaast hulp. Financiën zijn nu eenmaal ingewikkeld. Het is niet gek als je door de bomen het bos niet ziet. Er zijn allerlei instanties die je kunnen helpen. Zo kun je onder meer bij de gemeente terecht voor gratis advies.

Kop in het zand

Vaak zijn we ook geneigd om onze kop in het zand te steken, omdat we het moeilijk vinden om te begrijpen (of te geloven) wat de situatie voor ons betekent. Neem de tijd om een goed beeld te krijgen door alles uit te schrijven. Vanuit overzicht kun je gerichter over passende oplossingen nadenken.

Blijf je hangen in je zorgen en houdt het je veel bezig? Probeer het van je af te schrijven. Kies één moment op de dag waarop je alles mag denken en opschrijven (bijvoorbeeld elke ochtend voordat je naar werk gaat) zodat je gedachten je niet de hele dag afleiden.

