Review Call Of Duty Modern Warfare 2

Wat is het?

Modern Warfare 2 Campaign Remastered is het tweede deel in de originele Modern Warfare trilogie (zonder multiplayer-optie) en gaat verder in op het verhaal van het eerste deel. Zakheav is dood, maar nu komt er een nog gevaarlijkere tegenstander in de mix: Vladimir Makarov. Deze gestoorde seriemoordenaar pleegt met zijn groep een aanslag op een Russisch vliegveld terwijl ze zich voordoen als Amerikanen. De acties die daarna volgen zorgen er voor dat dit het meest epische verhaal ooit is in de geschiedenis van Call Of Duty.

Dat komt mede door het feit dat dit deel meer over de top is dan de voorgaande Call Of Duty spellen. Je kan het vergelijken als een Fast And Furious actiefilm geschreven door Micheal Bay. De Russen zijn natuurlijk boos op Amerika en zo komen er veel explosies, epische twists en bloedstollende momenten. Die momenten zijn nog krachtiger, omdat de muziek gemaakt is door de wereldberoemde componist Hans Zimmer, samen met Lorne Balfe. De muziek is in dit deel het sterkst van alle Call Of Duty delen en het voelt daardoor alsof je zelf in het spel zit.

Is het wat?

Fans van schietspellen en deze serie zullen de nieuwe versie ongetwijfeld fantastisch vinden. Het oude gevoel van de game blijft merendeels trouw aan het origineel en grafisch is het spel flink verbeterd. Naast de grafische verbeteringen zijn er ook nog extra details toegevoegd bij verhaalscènes en momenten die eigenlijk onrealistisch waren.

Hoewel er flink wat verbeteringen zijn aan deze versie, zijn sommige aanpassingen onnodig. Zo is er met de muziek aan het einde van de game gesjoemeld waardoor het niet lekker gemixt is met de eindscène. Verder is het nieuwe model van Generaal Shepherd veranderd in een boze Adolf Hitler en zit er andere muziek in de credits. Desondanks deze onnodige aanpassingen is de game hoe dan ook nog steeds geweldig en bederft het de pret niet.

Plus- en minpunten

+ Geweldig verhaal

+ Krachtige muziek

+ Grafisch flink verbeterd

+ Speelt heerlijk

+ Extra details zorgen voor een nieuwe ervaring

- Paar onnodige aanpassingen

Conclusie

Elf jaar later is deze game nog steeds zo goed als vroeger en blijft de remaster je keer op keer verbazen. Iedereen die houdt van schietspellen zal dit spel ongetwijfeld geweldig vinden desondanks de paar onnodige aanpassingen die zijn toegevoegd. De nieuwe versie zit vol met extra details, toevoegingen en grafische verbeteringen wat er voor zorgt dat het net lijkt alsof je de game weer voor het eerst speelt. Het klassieke Call Of Duty gevoel is natuurlijk de kers op de taart met de krachtige muziek, het epische verhaal en de soepele speelstijl waar geen enkele Modern Warfare fan genoeg van kan krijgen.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL