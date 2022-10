Hierom zijn herfstliefhebbers zo dol op het najaar

Mama

Patience (37): ’Zijn kinderen zeggen makkelijker nee als ik ze iets vraag’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Patience (37). Ze komt uit Namibië, is moeder van Nguvii (18) en Otja (15) en is verhuisd naar Nederland voor Eric (42). Hij i...