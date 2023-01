Zo bescherm je hout op de juiste manier tegen (weers)invloeden

Hout is een natuurproduct, het leeft en werkt en je moet het tegen (weers)invloeden beschermen. Behandeld hout eerst heel goed ontvetten, dan schuren en daarna stofvrij maken. Ook onbehandeld hout eerst schuren en stofvrij maken, je kunt schuurpapier met een fijnere korrel gebruiken omdat er nog geen product op het hout zit.

Hechting

Daarna aan de gang met olie, beits of lak verf. Schuur tussen de eerste en tweede laag altijd het hout nog even licht op, dat zorgt voor een betere hechting. Olie dringt diep door en brengt de natuurlijke kleur van het hout naar boven. Olie beschermt tegen weersinvloeden, zo stoot het vocht af, maar je zal het regelmatig moeten bijwerken.

Beits dringt gedeeltelijk het hout in, verzorgt en beschermt en reguleert vocht. Ook met beits behoud je de natuurlijke uitstraling, mits je de transparante variant kiest. Lak vormt een duurzame beschermlaag, dringt niet in het hout en reguleert geen vocht; vocht wordt buitengesloten.

Ook lak is transparant en dekkend en in alle kleuren verkrijgbaar. Lak kan na verloop van tijd barsten, eerder bij zacht dan bij hard hout. Beits en lak bieden langer bescherming, maar met de tijd neemt de beschermende werking van alle drie producten af. Bij hout moet je daarom eens in de zoveel tijd alle handelingen herhalen.

