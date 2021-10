Dit mag nooit meer weg: Snabbel die alles overleefde

De tand des tijds is hem aan te zien. Maar wat wil je ook, na bijna honderd jaar op deze aardkloot? Eigenaar Berend Jansen (81) is trots op hondje Snabbel, in januari 1926 gewonnen door zijn toen tienjarige vader en naamgenoot Berend Jansen.

„Het beeldje van aardewerk was de eerste prijs op een kortebaan schaatswedstrijd in het dorp Haren (Gr.) voor jongens in de leeftijd tot en met twaalf jaar. Het hondje kreeg de naam Snabbel. Na het overlijden van mijn vader in 1966 kreeg ik, als oudste zoon, het hondje van mijn moeder om het te zijner tijd door te geven aan mijn oudste zoon en naamgenoot.”

Versleten

Het beestje is dus al 95 jaar in familiebezit en heeft vele verhuizingen overleefd, zoals van Haren naar Onnen, van Onnen naar Glimmen en en van Glimmen naar Hoek van Holland. „Hij staat bij mij op een pontificale plek in de woning. Het grote voordeel is natuurlijk dat hij niet uitgelaten hoeft te worden want hij is gelukkig erg zindelijk!”

Regelmatig krijgt Berend aanmerkingen op het wat versleten uiterlijk van het oude beestje. Moet hij niet eens worden opgeknapt? „Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Ook ik zie er op nu 81-jarige leeftijd niet meer zo fris en fruitig uit als bij de geboorte en in mijn jeugd. Maar ook ik laat me niet restaureren of botoxen. Elke ochtend geniet ik ’s morgens, zittend in mijn stoel met een kopje koffie, van De Telegraaf. Snabbel leest daarbij over mijn schouder mee.”

