Onverwacht bezoek voor Freek Vonk in de jungle van Suriname

Het is een lange draaidag in de jungle van Suriname geweest en mijn team en ik bereiken ons kamp wanneer de zon net onder is. Er is hier geen schemer; vlak bij de evenaar is het bijna meteen – bám – pikkedonker. Tenzij je een nachtwandeling door het regenwoud wilt maken, kun je dan maar beter terug op je thuisbasis zijn. We zijn ook wel toe aan een beetje rust. Maar zoals ik inmiddels gewend ben, houden wilde dieren geen rekening met draaischema’s of dag-nachtritmes.

Ik hoor iets groots rond ons kamp schuifelen. Binnen drie seconden sta ik buiten met mijn zaklamp. Ik sluip voorzichtig richting het gestommel en ik hoor duidelijk gesmak. Klinkt in ieder geval niet als een jaguar. In het licht van mijn lamp verschijnt de gestroomlijnde omtrek van een laaglandtapir. Hij staat midden in ons kamp te smikkelen van vruchtjes die tussen het gras zijn gevallen.

"Hij staat midden in ons kamp"

Ik loop snel, maar zo stil mogelijk, terug naar het gebouw om mijn crew te roepen. Hopelijk kunnen we een paar mooie shots maken voordat het schuwe karakter van de tapir weer de overhand krijgt. Gewapend met apparatuur lopen we naar buiten. De tapir merkt ongetwijfeld dat we er zijn, maar besteedt daar niet veel aandacht aan. Het fruit is belangrijker. Hij stopt alleen een paar keer met kauwen om zijn beweeglijke slurfsnuit in de lucht te steken.

Wij zijn niet te missen, want ik zit pal naast hem. Tapirs zien niet veel, maar ruiken doen ze des te beter. Horen ook, trouwens. Die reukzin gebruiken ze onder meer om voedsel te vinden, want ze zijn 90 procent van de dag bezig met eten. Per maaltijd eten ze kleinere hoeveelheden plantaardig voedsel omdat hun maag grotere porties niet kan verwerken. Hun blindedarm daarentegen is enorm; daar begint de bacteriële afbraak van het voedsel.

Ik zie oude littekens en geheelde krassen op de billen en de nek van de tapir. Deze jongen heeft in zijn leven de nodige aanvaringen met grote katten gehad, met name jaguars. Onder de opperhuid van tapirs zit vezelachtig weefsel die de huid enorm sterk en stug maakt. Die is het dikst en hardst in de nek, speciaal afweergeschut tegen klauwende kattennagels. Jaguars en poema’s vallen tapirs ’s nachts aan wanneer ze moerassen en rivieroevers verlaten om in het dichte woud op zoek naar eten te gaan.

De grootste bedreiging voor laaglandtapirs of Zuid-Amerikaanse tapirs is echter de mens. Ze hebben flink te lijden onder illegale jacht en habitatverlies en ze eindigen regelmatig als roadkill. Geen huid is dik genoeg om ze daartegen te wapenen.

Daar gaat onze nieuwe vriend, terug de jungle in. Ik heb weleens wilde tapirs gezien, maar van een afstandje. Nu heb ik er gewoon naast gezeten. Wat hou ik toch van zulke onverwachte ontmoetingen!