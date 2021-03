Pierre Cuypers: Architect in dienst van God

Cultuur

Meisje van Van Gogh brengt 8,7 miljoen op

Een tekening van een jong meisje van Vincent van Gogh heeft bij een online veiling van Christie’s in New York ruim 10 miljoen dollar opgebracht, dat is 8,7 miljoen euro. Het gaat, volgens experts, om een van de mooiste tekeningen uit zijn oeuvre. Wie de koper is, heeft het veilinghuis niet bekendgem...