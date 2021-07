Top 5: situaties die ons zweethanden bezorgen achter het stuur

Deze zomer stappen veel Nederlandse vakantiegangers weer in de auto voor een (welverdiende) vakantie. Grote kans dat het voor een aantal wennen is achter het stuur. Uit een onderzoek van Allianz Direct onder 1005 respondenten blijkt namelijk dat rijden in een onbekende omgeving bij een op de vijf mensen (21 procent) voor de nodige zweethanden zorgt.

Al het nieuwe is eng

Opvallend is dat automobilisten ’m vooral knijpen bij alles wat nieuw is. 19% van de mensen wordt kriegelig van een onverwachte verkeerssituatie en 12 procent vindt het spannend om in een onbekende auto te rijden. Autorijden in het buitenland is voor 9 procent van de respondenten reden genoeg voor een beetje stress. Een drukke omgeving, zoals een binnenstad, werkt daarnaast ook erg op de zenuwen (27%).

Top 5

De respondenten konden aangeven wat hun drie meest spannende situaties in het verkeer zijn. Daaruit is de volgende top 5 op te maken:

1. Slechte weersomstandigheden (zoals laagstaande zon) (42%)

2. Drukke omgeving (27%)

3. Onbekende omgeving (21%)

4. Moeilijke of onverwachte verkeerssituatie (19%)

5. Fileparkeren (17%)