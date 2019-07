Nederlandse stelletjes ruziën vaak over rijgedrag

Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RM

Zit je gezellig naast je partner in de auto op weg naar jullie (vakantie)bestemming, rijdt je lief te hard, te langzaam of te dicht op jullie voorganger. Dan kan de gezelligheid al snel omslaan in een gespannen sfeer. Herkenbaar? Bijna de helft van de Nederlanders stoort zich aan het rijgedrag van hun partner. Een op de drie maakt er zelfs ruzie over.