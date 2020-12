Vredesprijs van Dynamiet

Alfred Nobel (1833-96), Zweeds chemicus, uitvinder van dynamiet en de Nobelprijs. Ⓒ FOTO ANP

Zijn dynamiet werd gebruikt in oorlogen en voor terreuraanslagen maar dat belette Alfred Nobel niet om een jaarlijkse vredesprijs in te stellen. Donderdag, op zijn 124ste sterfdag, wordt de onderscheiding weer uitgereikt in Oslo. Vanwege de coronabeperkingen niet in het stadhuis maar in de veel kleinere aula van de universiteit.