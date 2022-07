Premium Het beste van De Telegraaf

Spijt: ’Veel te losbandig tijdens cruisevakantie’

Ⓒ 123rf

„Thuis keek ik vroeger met mijn zussen naar The love boat. Hoewel we het een belachelijke serie vonden, smulden we er toch van. Allerlei problemen, binnen het uur opgelost, en dan al die romantiek... Stiekem wilde ik best op zo’n schip zitten, met veel luxe, een zwembad en leuke jongens.”