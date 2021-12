Annemarie kocht haar ouderlijk huis: ’Ik heb het bed in de slaapkamer van mijn ouders wel even anders gezet’

Bewoners

Annemarie van Looij (43), Sarah (9) en Casper (6)

Sinds

2005

Bouwjaar

1989

Oppervlakte

129 m2

Aantal slaapkamers

4

Na 27 jaar wilden de ouders van Annemarie de Looij kleiner gaan wonen en hun huis op de markt zetten. Toevallig op zoek naar een grotere woning was het voor haar en haar toenmalige partner snel beslist: het idee dat haar oude thuis onbekende bewoners zou krijgen, voelde niet goed. Na een grondige verbouwing werd het Annemaries nieuwe thuis.

„Als kind vond ik het er al fijn, met veel groen eromheen. Ik had vroeger een echte grunge-kamer met posters van Nirvana en Pearl Jam. Achter een schot had ik een geheime plek met posters van Mark Owen van Take That. Die hingen er nog steeds toen ik terug verhuisde!”

Gesloopt

De slaapkamers van haar ouders is nu de hare, maar met de nodige aanpassingen: een muur eruit gesloopt, een nieuwe vloer en het bed op een andere plek. „Anders voelde het toch een beetje gek.”

De standaard witte keuken werd vervangen door haar droomkeuken: een zwarte, in 2005 nog niet zo gewild als tegenwoordig. De witte tegels in het hele huis werden vervangen door houtkleurig parket en een aantal witte muren kregen een kleurtje. Die achter de bank heeft alle kleuren van de regenboog gehad en is nu donkergroen.

De grunge van toen is wederom aanwezig, met een concertposter van Eddie Vedder en van haar favoriete films, Funko-poppetjes die overal en nergens staan en een verzameling platen aan de muur. De ingelijste concertposter van Jeff Buckley die ze in 1994 na zijn concert in Paradiso kocht, is favoriet. „Ik ben een muziekliefhebber en dat zie je overal terug.”

De muur achter de bank heeft alle kleuren van de regenboog gehad.

De speelse accessoires en aankleding passen goed bij haar interieur: mid-century modern jaren 50 dat vooral terugkomt in kastjes en tafels. De notenhouten eettafel met taps toelopende poten bijvoorbeeld, waaraan industriële stoelen met donkergroen velours bekleding staan. Ook de bank heeft die stof, maar taupekleurig. Of de jaren 50-kroonluchter met passementen van parelmoer die dankzij meekleurende lampen een eyecatcher is.

De twee inbouwkasten in de woonkamer zijn achtergelaten door haar ouders, haar vader heeft ze zelf nog gemaakt. Annemarie schilderde ze zwart.

Al is roze ook een kleur die veel terugkomt. „Je ziet direct dat hier een vrouw woont. Eén muur van de schuur is knalroze, de eerste recalcitrante actie na mijn scheiding in 2017.” Ook een wand in de slaapkamer kreeg die kleur, een andere heeft junglebehang met palmbladeren en er staat een ’enorm foute spiegelkast’ voor haar kleding.

De lampen van de jaren 50-kroonluchter kleuren mee: een echte blikvanger. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Verder besloot ze de buitenboel zwart te schilderen. „Mijn vader moest even slikken toen zijn nette en rustige woning in gitzwart en knalroze veranderde!” Zelfs de kerstboom is roze, met zwarte en gouden panterprintballen.

„In mijn nieuwe thuiskantoor heb ik nog een roze kerstboom staan, versierd met cupcakes, croissants en geglazuurde donuts. Mierzoet. Nu ik toch weer fulltime thuiswerk, vind ik het fijn om tegen een gezellige kerstboom aan te kijken. Hij staat pontificaal voor het raam, ook leuk voor voorbijgangers!”

Dit alles geeft Annemarie een gevoel van vrijheid. „Mijn eigen paleisje. Als een van mijn kinderen dit huis later weer zou overnemen, zou ik dat heel leuk vinden. Dan mogen ze alles weer in hún kleuren schilderen. Als ze maar gelukkig zijn!”