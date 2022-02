Het Hamburgse Pierdrei is een bruisend hotel vol grapjes

Pierdrei is een hotel met een knipoog. Een plek waar je als gast voortdurend tegen een grapje aanloopt.

Bijvoorbeeld een vitrine met unieke, gekke attributen of een muur vol gekleurde hoedjes, speelse nisjes in de gangen of enorme scheepskettingen voor het raam of lampen die van oude flessen zijn gemaakt. Dit alles zonder dat het als een zootje oogt. Integendeel, in dit hotel draait het om luxe en smaak.

De grootste grap is misschien wel Campercity, oftewel de drie gepimpte caravans in de binnentuin. Te huur voor wie kamperen prefereert. Hoewel ze een fantastisch seventies-interieur hebben, logeren wij liever in een van de fijne hotelkamers.

Maar eerst drinken we in het hotel een drankje bij de hippe Three Fingers Bar en dineren we in het restaurant Kitchens. Dit blijkt overduidelijk ook een populaire plek voor de lokale bevolking. Die drukte is te verklaren, want het eten is er verrassend goed. Met de nadruk op verrassend; de creatieve chef reist ter inspiratie graag de wereld rond en kookt met thema’s.

Alles in de buurt

Wij hebben geen enkele behoefte om het nachtleven buiten de deur te ontdekken, zo leuk is het in Pierdrei. Bij mooi weer hadden we zeker nog een afzakkertje genomen op het fantastische dakterras, met dito uitzicht.

Ook kun je regelmatig een voorstelling in het inpandige minitheater bezoeken. Nu lopen we na het diner nog even langs het winkeltje waar je zelf je boodschappenmandje kunt vullen en waar je bij de deur opschrijft welk lekkers je meeneemt naar je hotelkamer.

Voor wie wel de deur uit wil: in de nabije omgeving van het hotel is van alles te doen. Pierdrei ligt midden in HafenCity. In dit prestigieuze gebied vind je op de riviereilanden zowel sfeervolle pakhuizen als bijzondere architectuur. De leuke winkels, galeries, restaurants en terrassen ontbreken er niet.

Wanneer wij de volgende dag de stad op fietsen van het hotel ontdekken, ervaren we dat je in een mum van tijd ook in de aanpalende wijken van Hamburg bent. We genieten met volle teugen van deze leuke stad en zijn na een vermoeiende dag ook weer blij ’thuis’ in ons bruisende hotel te zijn.

In ’t kort

Interieur

Sfeervol en vooral grappig.

Locatie

Midden in Speicherstadt, het sfeervolle gebied van HafenCity. Rondom het hotel prachtige pakhuizen en moderne architectuur.

Service

Informeel en, zoals het Duitsland betaamt, ook punctueel en correct.

Praktisch

Naast het hotel staat een parkeergarage.

Je kunt behalve voor een hotelkamer ook kiezen voor een overnachting in een gepimpte caravan.

Prijzen vanaf €120.

pierdrei-hotel.de