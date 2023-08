Dagrecept: Gestoofde spinazie met dille en venkelzaad

Nodig voor 2 personen:

- 250 gram wilde spinazie

- 1 kleine bos snijbiet

- 3 uien (gepeld)

- olijfolie

- 3 knoflooktenen (gepeld)

- 1/2 el venkelzaad

- 500 g kerstomaatjes

- 1/2 bosje dille

- 50 g grote rozijnen (geel of blauw)

- 2 el pijnboompitjes

Bereiding

Snijd de spinazie en snijbiet (groenteboer of bio-winkel) grof en was heel goed. Snijd de uien in halve ringen. Verhit een flinke scheut olijfolie in een ruime pan en bak ze op laag vuur 10-15 minuten. Stamp de knoflook grof met het venkelzaad in de vijzel. Voeg toe aan het uienmengsel. Voeg als de uien zacht zijn, de kerstomaatjes toe en zet het vuur hoger. Laat 5 minuten inkoken tot ze zacht zijn. Voeg dan pluk voor pluk de spinazie en snijbiet toe en laat even slinken. Snijd de dille fijn (zonder stelen) en voeg toe, daarna de rozijnen. Bak in een koekenpan de pijnboompitjes goudbruin in wat olie. Schep de stoof in een schaal, bestrooi met de pitjes en schenk er wat olijfolie over.