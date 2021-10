Column Babette: Ik hoef niet in die zorgrol te schieten

Laat mij maar even. Ik hoor het mezelf zeggen en snap direct mijn vaders verontwaardigde blik.

Want hoezo zou hij als fitte 80-plusser die koffer niet zelf in de achterbak kunnen leggen? Dat ik toevallig een keer op vakantie met mijn ouders ben, betekent niet dat ik opeens in de zorgrol hoef te schieten.

Toch betrap ik me er meermalen op. Als de menukaart via een QR-code moet worden geopend, zeg ik weer woorden van gelijke strekking. Nota bene tegen mijn moeder die een enorme whizzkid-op-leeftijd is. Op het vliegveld heb ik de neiging hun boardingpass over te nemen om het toegangshekje te openen. En dat terwijl mijn ouders misschien nog wel vaker reizen dan ik.

Volwassen kinderen die met hun ouders mee op vakantie gaan of gezinnen die opa en oma meenemen: het is helemaal van nu. Zeker in deze herfstvakantieweek trekken families er samen op uit.

Ook ik heb, na de vakantie met mijn ouders, momenteel mijn zoon om me heen. Het zal geen toeval zijn dat ik hem eveneens meermalen laat mij maar even hoor zeggen. Hij regelt de navigatie, neemt initiatieven, bestelt de drankjes.

Ik zie hem zorgelijk kijken wanneer ik van de trap stuiter, wat natuurlijk niets met leeftijd heeft te maken, maar alles met de leren zolen van mijn nieuwe slippers. En als ik mijn leesbril – in zijn ogen – niet snel genoeg paraat heb, begint hij ongevraagd voor te lezen.

Wat ik daarvan vind, ik vraag het mezelf af. Het druist natuurlijk keihard in tegen mijn gevoel dat ik nog een meisje van halverwege de vijftig ben.

Misschien wel daarom heb ik de conclusie getrokken dat het niet zozeer met leeftijd heeft te maken, maar alles met veranderende gezinsverhoudingen.

De zorgrol wordt anders vanaf het moment dat kinderen volwassen worden en weer vanaf het moment dat ouders hulpbehoevend worden. In die tijd daartussen is het best even schipperen, soms slikken en vooral een kwestie van genieten.

